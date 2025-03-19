Позбавтеся цих 7 предметів у будинку і час на прибирання скоротиться втричі

Темна сантехніка

Темна сантехніка часто використовується як акцент у ванних кімнатах з світлими стінами. Однак вона виглядає елегантно тільки тоді, коли ідеально чиста.

На такій сантехніці швидко з’являються патьоки і пил, що вимагає частого прибирання. Якщо ви не готові витрачати час на часту чистку, варто вибрати більш світлі варіанти сантехніки, зокрема хромовані змішувачі.

Чорні матові вимикачі

Чорні матові вимикачі виглядають стильно, але на них швидко помітні відбитки пальців і пил. Протирати їх потрібно значно частіше, ніж білі вимикачі. Такі вимикачі також вимагають обережного догляду, оскільки агресивні чистячі засоби можуть пошкодити матову поверхню. Альтернативою можуть бути світлі вимикачі, на яких пил та сліди не так помітні.

Раковина-чаша

Раковини-чаші виглядають естетично, але вони можуть бути занадто мілкими, через що навколо залишаються бризки води. Також між раковиною і стіною часто залишається маленький простір, що ускладнює прибирання. Замість цього можна вибрати раковину, інтегровану в стільницю, яка буде не менш стильною і набагато практичнішою в догляді.

Молдинги, ліпнина і цегляні стіни

Молдинги і ліпнина додають елегантності інтер’єру, але вони вимагають постійного догляду, оскільки в углибленнях і на рифлених поверхнях збирається пил і бруд.

Щоб підтримувати їх у чистоті, потрібно використовувати спеціальні засоби та витрачати більше часу на прибирання. Якщо ви не готові до частого очищення, варто вибрати гладкі матеріали для стін, які не потребують такого догляду.

Темні предмети зажди забруднюються швидше інших (фото: Freepik.com)

Відкриті полиці

Відкриті полиці виглядають стильно, але потребують постійного прибирання. Потрібно регулярно протирати їх від пилу та переставляти речі. Якщо ви не хочете витрачати на це час, краще вибирати закриті системи зберігання, або стелажі зі скляними дверцями, щоб зберегти декоративний вигляд без необхідності частого прибирання.

Дзеркальні двері

Дзеркала візуально розширюють простір, але вимагають регулярного догляду, оскільки на них легко залишаються відбитки пальців. Особливо це актуально в будинку з маленькими дітьми, які часто залишають сліди на дзеркалах.

Щоб зберігати дзеркала в чистоті, потрібно регулярно їх протирати спеціальними засобами для миття вікон. Якщо ви хочете зменшити час на прибирання, краще вибрати двері без декоративних елементів.

Темна підлога

На темній підлозі, як і на інших темних предметах, помітні патьоки, пил і дрібне сміття. Після вологого прибирання можуть залишатися розводи, що ускладнює догляд за таким покриттям.

Для полегшення прибирання варто вибирати більш практичні матеріали, такі як керамограніт, які легше чистити і на яких менше видно бруд.

Вас може зацікавити