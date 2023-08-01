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Позбавтеся цієї поганої звички: ось що не варто робити з білизною в пральній машинці

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Вівторок 01 серпня 2023 19:42
Позбавтеся цієї поганої звички: ось що не варто робити з білизною в пральній машинці Що категорично не можна робити з мокрою білизною (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Практично кожен із нас залишав мокру випрану білизну в пральній машині після завершення прання. Відволіклися на телефонний дзвінок, зайнялися іншими справами або ж запустили прання на ніч і білизна лежить у барабані до ранку.

Виявляється, робити так не можна, і це навіть небезпечно. Чому не варто залишати білизну в машинці надовго – читайте нижче.

Не більше 1-3 годин

Експерти рекомендують розвішувати білизну відразу після закінчення прання. Це дозволить зберегти тканину в хорошому стані набагато довше, а мокрі речі висохнуть значно швидше.

Тривале зберігання мокрих речей у машинці сприяє розвитку цвілі та бактерій - як у речах, і на нутрощах пральної машинки. А ще тканина починає вбирати затхлий запах і після висихання одяг дуже неприємно пахне.

Крім того, мокрі речі в барабані лежать купою, і навіть після віджиму в них є волога, а значить, сохнути після тривалого перебування в машинці вони будуть значно довше.

Тому намагайтеся, щоб речі у машинці після прання довго не лежали. Оптимально – не більше 1-3 годин.

Що робити, якщо речі пролежали довше

Якщо ваш мокрий одяг змушений був переночувати в машинці або провести там з будь-якої іншої причини понад 4-6 годин, то найкраще - випрати речі ще раз. І обов'язково збільште температуру, щоб усунути неприємні наслідки.

Після прання обробіть внутрішні частини машини розчином води з лимонною кислотою або содою. Протріть гумки насухо, щоб там не залишилося вологи, яка сприяє розвитку цвілі.

Постарайтеся, щоб такі ситуації траплялися нечасто, оскільки мокра білизна в барабані може не тільки погіршити якість вашого одягу, а й призведе до швидкого зношування вашої техніки.

До речі, раніше ми писали про те, про які режими пральної машинки ми часто забуваємо.

А також ми розповідали, чому прання на 30-40 градусах тепер неефективне.

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