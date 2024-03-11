Позбавляємося шкідливої звички. Ці поради допоможуть вам перестати постійно заглядати у смартфон

Перестаньте перевіряти телефон в автомобілі

Покладіть смартфон у бардачок або переведіть його у спеціальний режим для водіння, доступний на деяких пристроях під керуванням Android, а також на iOS і навіть на Windows Phone.

В якості альтернативи на Android можна завантажити додаток Drivemode. Він дозволяє не дивитися на екран, а фокусуватись лише на дорозі. Програма має безліч різних функцій на кшталт музичного плеєра і можливості відповідати на повідомлення голосом.

Сховайте телефон, коли дивитеся телевізор чи читаєте

Коли ви перебуваєте у стані активної діяльності, смартфон варто тримати при собі. Але як тільки ви опиняєтеся вдома, прибирайте мобільний пристрій подалі.

Залиште його заряджатися та спробуйте ставитися до нього як до домашнього телефону. Чим рідше ви перевіряєте його на наявність повідомлень, тим нижче ймовірність на годину-дві піти з головою в соціальні мережі.

Якщо все ж таки довелося встати та прочитати повідомлення, залиште пристрій там, де він і лежав. Не кладіть його в кишеню.

Вимкніть повідомлення

Особливо це стосується тих повідомлень, які не потребують негайного реагування. Оповіщення про дзвінки та SMS-повідомлення ще можна залишити увімкненими. Але все, що пов'язане з Facebook, Twitter та іншими соціальними мережами сміливо деактивуйте. Це ж стосується пошти.

Обмежте час використання пристрою

Взявши в руки смартфон, в першу чергу встановіть таймер, який нагадає про те, що настав час зайнятися чимось кориснішим. Коли таймер спрацює, повністю відключіть телефон. Цей захід може здатися радикальним, але спробуйте зробити так хоча б раз і подивіться, що з цього вийде.

Не діставайте смартфон, стоячи в черзі

Здавалося б, чим ще можна зайнятися в нескінченній черзі на прийом до лікаря, крім перевірки незліченних соціальних сервісів. Але якщо вам дійсно хочеться стати більш творчим і мислити ширше, то від смартфона доведеться позбавлятися навіть в такі моменти.

Покладіть телефон в іншу кишеню, щоб постійно несвідомо його не витягувати. Встановіть фонове зображення, яке нагадуватиме заховати пристрій, і щотижня його оновлюйте. Спробуйте виявити інтерес до того, що відбувається навколо вас у реальному світі.

Не користуйтесь телефоном у ліжку

Дайте собі установку не брати телефон у руки, поки лежите в ліжку, чи то вечір чи ранок. Використовуйте різні програми для блокування непотрібних функцій у певний час доби.

Якщо ви активно працюєте у ЗМІ або із соціальними мережами, то такий метод може здатися нереальним. Але ним все одно можна скористатися: наприклад, якщо потрібно виставити пост на Facebook, переберіться ненадовго за комп'ютер.

Перервіть цикл перевірки сповіщень

Коли ви перестали переглядати пошту, Twitter, Facebook, Instagram і так далі, з'являється бажання почати все це робити заново. Навчіться за один раз перевіряти тільки одну програму, а після цього відразу прибирати телефон.

Важко позбавитися звички заглядати в додатки одне за одним, тому спробуйте зробити цей процес менш автоматизованим. Закривайте програми, як перестали ними користуватися, щоб наступного разу їх знову доводилося завантажувати. Заберіть відволікаючі сервіси з домашнього екрана, помістивши їх у папки.

Спробуйте видалити на день або тиждень один соціальний додаток і перевірте, чи потрібен він вам. Зробіть те саме з іншим аналогічним сервісом. Якщо вам вдасться позбутися хоча б однієї відволікаючої програми, то це вже відмінно.