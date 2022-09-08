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"Пойдут в политику": Педан сказал, какая судьба ждет волонтеров

Александр Педан (фото: instagram.com/pedanos)
Автор: Styler

Уже больше шести месяцев Украина борется с российскими оккупантами. ВСУ защищают страну на передовой, а волонтеры воюют в тылу. Однако последних становится все меньше - кто-то устает, у кого-то заканчивают финансы.

Общественный деятель, шоумен, ведущий проекта Improv Live Show на "Новом канале" Александр Педан в YouTube-проекте "Розмова" предположил, каким будет украинское волонтерское движение в ближайшее время.

По словам шоумена, сегодня "очень много волонтеров отсеялось", а "штабы закрылись, потому что трудно собирать деньги".

"Их просто физически нет. Остаются самые мощные и самые систематические волонтерские организации. Фактически у каждой из них должна быть определенная структура, люди, которые работают", - говорит Педан.

В какой-то момент, добавляет ведущий, "надо перейти на то, что они именно работают!"

"Люди же не могут всегда работать бесплатно. А еда? А семьи? Поэтому сейчас выкристаллизовываются два формата волонтерства: оплачиваемое за счет зарубежных доноров и совмещение основной работы с волонтерской", - объясняет Александр.

Александр Педан (фото: instagram.com/pedanos)

Ведущий "Нового канала" также предположил, что люди, которые сейчас работают в волонтерских организациях, со временем пойдут в политику. Более того - именно они будут формировать политическую элиту страны.

"Притула тому пример. И понимаю, что не только он. Таких будет очень много", - сказал Педан.

Дело в том, что такие волонтеры "хорошо зарекомендовали себя, показали, что им можно доверять".

"И, мне кажется, это новая политическая элита. Эти люди будут и в общественном секторе, и в политическом. Волонтерство в Украине потихоньку входит в мировую историю. Можно сказать, мы даже формируем мировое волонтерство!" - резюмировал Александр.

Ранее мы писали, что Педан прошел курс подготовки населения во время войны и позвал украинцев на новый набор.

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Александр Педан