Пойдут ли дети в школу после каникул: родителям дали ответ

После осенних каникул дети вернутся в школу при условии, что в стране не будет катастрофического всплеска заболеваемости. Но если же ситуация будет критическая, то поступит рекомендация, чтобы ученики старших классов пошли на домашнее или смешанное обучение.

Ученики младших классов будут сидеть за партами. Это же касается и детей, которые ходят в дошкольные учебные учреждения. Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак в эфире телеканала Zik.

При этом тотального локдауна для младших классов не будет, поскольку, если маленькие дети будут на домашнем обучении, то родители их не смогут оставить одних дома.

Сергей Бабак рассказал, что будет со школьниками после осенних каникул (видео: YouTube)

"Если есть некий уровень самосознания у старшей школы, когда им можно вводить дистанционное обучение. Они его воспринимают, и это уже показала весна, и результаты внешнего независимого оценивания позже летом. Они его воспринимают, они чего усваивают, все OK. Система уже к этому готова. Мы это уже протестировали весной. Но для маленьких детей в начальной школе и учреждений дошкольного образования нужно все-таки сделать исключение", - заявил Бабак.

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