Появление рака легких у некурящих людей: врач назвал причину

Медик рассказал о появлении рака легких у некурящих людей (коллаж: РБК-Украина)

Эксперт рассказал, почему рак легких появляется у некурящих людей

Сосудистый хирург и специалист по питанию рассказал, что риск развития рака легких увеличивается до 30% у человека, который не курит, но регулярно дышит сигаретным дымом.

Медик отметил, что в сигаретном дыме содержатся химические вещества, ослабляющие иммунную систему. Они делают организм более подверженным болезням и повреждают способность иммунитета разрушать раковые клетки. Об этом сообщает "Панночка".

Специалист отметил, что табачный дым повреждает клеточную ДНК. Именно из-за этого увеличиваются шансы на то, что раковые клетки будут образовываться и размножаться.

Пассивное курение также увеличивает риск и других болезней, включая хроническую обструктивную болезнь легких, сердечные болезни, колоректальный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака.

Напомним, онколог объяснил, какие эмоции могут провоцировать рак. Причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена, но эксперты говорят о том, что опасному заболеванию подвержены те, кто находится в постоянном стрессе, а также люди с хроническими воспалениями. Также влияние оказывают неправильное питание и генетическая предрасположенность.

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