Онколог объяснил, какие эмоции могут провоцировать рак

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Онколог рассказал, у каких людей чаще диагностируют рак

Онкологические заболевания может вызвать целый ряд факторов, и среди них специалисты называют также психотипы людей, их мировоззрение и отношение к жизни.

По словам кандидата медицинских наук, врача-онколога Ивана Карасева, у людей, которые фокусируются на негативных эмоциях, чаще диагностируют рак. Об этом хирург рассказал в интервью, опубликованном в его Instagram.

Хотя причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена, риск развития заболевания повышают хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание и генетическая предрасположенность.

Онколог согласился с тезой о том, что боязнь рака может стимулировать его появление, и призвал людей проходить регулярную диспансеризацию по "проблемным" зонам организма.

"Относительно страха развития онкологии... Бояться не надо, так как сам по себе страх провоцирует выделение нейромедиаторов, или гормонов, в кровяное русло, которые нарушают работу организма, что может само по себе спровоцировать развитие онкологических заболеваний", - рассказал специалист.

Врач считает, что открытые люди, испытывающие положительные эмоции и смотрящие на вещи и мир с позитивом, болеют существенно меньше, чем закрытые, агрессивно настроенные и неудовлетворенные жизнью.

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