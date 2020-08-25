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Поява раку легенів у курців: лікар назвав причину

Вівторок 25 серпня 2020 15:49
Поява раку легенів у курців: лікар назвав причину
Медик розповів про появу раку легенів у курців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Експерт розповів, чому рак легенів з'являється у некурящих людей

Судинний хірург і фахівець з харчування розповів, що ризик розвитку раку легенів збільшується до 30% у людини, яка не курить, але регулярно дихає сигаретним димом.

Медик зазначив, що в сигаретному димі містяться хімічні речовини, що ослабляють імунну систему. Вони роблять організм більш схильним до хвороб і пошкоджують здатність імунітету руйнувати ракові клітини. Про це повідомляє "Панночка".

Фахівець зазначив, що тютюновий дим руйнує клітинну ДНК. Саме через це збільшуються шанси на те, що ракові клітини будуть утворюватися і розмножуватися..

Пасивне куріння також збільшує ризик і інших хвороб, включаючи хронічну обструктивну хворобу легенів, серцеві хвороби, колоректальний рак, рак мозку, рак крові та інші небезпечні види раку.

Нагадаємо, онколог пояснив, які емоції можуть провокувати рак. Причина появи ракових клітин в організмі досі не встановлена, але експерти говорять про те, що до небезпечного захворювання схильні ті, хто перебуває в постійному стресі, а також люди з хронічними запаленнями. Також вплив мають неправильне харчування і генетична схильність.

Раніше медики розповіли, що таке синдром розбитого серця і як він впливає на здоров'я.

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