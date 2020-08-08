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Когда и как появится коллективный иммунитет к COVID-19: украинцам дали ответ

Суббота 08 августа 2020 09:10
Когда и как появится коллективный иммунитет к COVID-19: украинцам дали ответ
Коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)
Автор: Дарья Русина

Эксперты поделились неутешительным прогнозом

Многие люди в населенных пунктах зависят исключительно от коллективного иммунитета в плане защиты от заболеваний, поэтому всех интересует вопрос: сколько времени понадобится украинцам для его формирования от коронавируса

Ослабление карантина безусловно способствует формированию коллективного иммунитета, однако не так быстро, как хотелось бы. Об этом информирует врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха, передает OBOZREVATEL.

"Он не так быстро формируется, даже если ослабить карантин. Нужно, чтобы 60-70% населения имело иммунитет. На сегодня это не больше 5%, и вы понимаете, сколько нам нужно времени", - информирует эксперт.

Кроме того, если одновременно заболеет большое количество людей, то с этим не справится система здравоохранения, и тогда мы не сможем помочь тяжелым больным. И в этом таится большая угроза.

"Конечно, много легких и бессимптомных форм, но при резком всплеске госпитализация может понадобиться огромному количеству людей, и не всегда она может быть осуществлена вовремя, не всегда помощь может быть оказана правильно. Есть угроза для тяжелых пациентов", - сообщила врач.

Напомним, что есть вирусы с высокой степенью заразности. Например, вирус кори. При контакте с заболевшим могут заразиться от 12 до 18 человек. Поэтому формирование коллективного иммунитета от кори требует широкой вакцинации: привиты должны быть порядка 95% населения. Если большинство получило вакцину, то оставшиеся 5% населения все равно будут находиться в безопасности.

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