Коли і як з'явиться колективний імунітет до COVID-19: українцям дали відповідь

Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Експерти поділилися невтішним прогнозом

Багато людей в населених пунктах залежать винятково від колективного імунітету в плані захисту від захворювань, тому багатьох цікавить питання: скільки часу знадобиться українцям для його формування від коронавірусу?

Ослаблення карантину безумовно сприяє формуванню колективного імунітету, проте не так швидко, як хотілося б. Про це інформує лікар-імунолог, доктор медичних наук, професор Алла Волоха, передає OBOZREVATEL.

"Він не так швидко формується, навіть якщо послабити карантин. Потрібно, щоб 60-70% населення мало імунітет. На сьогодні це не більше 5%, і ви розумієте, скільки нам потрібно часу", - інформує експерт.

Крім того, якщо одночасно захворіє велика кількість людей, то з цим не впорається система охорони здоров'я, і тоді ми не зможемо допомогти важким хворим. І в цьому криється велика загроза.

"Звичайно, багато легких і безсимптомних форм, але при різкому сплеску госпіталізація може знадобитися величезній кількості людей, і не завжди вона може бути здійснена вчасно, не завжди допомога може бути надана правильно. Є загроза для важких пацієнтів", - повідомила лікар.

Нагадаємо, що є віруси з високим ступенем зараження. Наприклад, вірус кору. При контакті з хворим можуть заразитися від 12 до 18 осіб. Тому формування колективного імунітету від кору вимагає широкої вакцинації: щепленя повинні мати близько 95% населення. Якщо більшість отримала вакцину, то 5%, що лишилися, все одно будуть перебувати в безпеці.

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