ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появился текст молитвы от коронавируса: защити своей благодатью

STYLERКоронавирус    18.03.2020 - 14:18
Появился текст молитвы от коронавируса: защити своей благодатью
В ПЦУ утвердили молитву от коронавируса (фото: РБК-Украина)

ПЦУ представила текст молитвы против коронавируса

Коронавирус в Украине распространяется с очень большой скоростью. Украинская православная церковь утвердила общий текст молитвы на время вспышки COVID-19. Об этом сообщили на сайте ПЦУ.

Синод призвал епископат, духовенство и паству с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления и здравоохранения в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания COVID-19.

Текст молитвы приводим ниже:

"Господи, Боже наш, богатый милосердием и милостью, что Своим мудрым Провидением руководишь нашей жизнью, услышь нашу молитву, прими покаяние за грехи наши, прекрати пагубную поветрие, которая постигла нас, как Ты и раньше прекращал губительные эпидемии среди людей. Милосердный Спаситель, защити здоровье тех, кто на Тебя уповает. Врачу душ и телес наших, дай выздоровление тем, что болеют, и подведи их с ложа недуга и страданий. Благослови, Господи, укрепи и защити Своей благодатью всех тех, кто с благотворительностью и жертвенностью заботится о больных дома или в больницах. Избавь людей в нашем городе (селе, монастыре), в нашей стране и по всему миру от губительного поветрия, от болезней и страданий и научи нас ценить жизнь и здоровье как Твои дары. Дай нам, Боже, Твой мир и наполни наши сердца непоколебимой верой в твою защиту, надеждой на Твою поддержку и любовью к Тебе и нашим ближним. Твое бо есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и вовеки веков. Аминь".

Как мы ранее писали, Православная церковь Украины (ПЦУ) опубликовала заявление в связи с объявлением пандемии коронавируса на мировом уровне и карантинных мер на территории Украины.

Украина планирует эвакуировать более 35 тысяч граждан из-за границы Шмыгаль предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти
Новости Украины ПЦУКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь