З'явився текст молитви від коронавіруса: захисти своєю благодаттю

У ПЦУ затвердили молитву від коронавіруса (фото: РБК-Україна)

ПЦУ представила текст молитви проти коронавірус

Коронавірус в Україні поширюється з дуже великою швидкістю. Українська православна церква затвердила загальний текст молитви на час спалаху COVID-19. Про це повідомили на сайті ПЦУ.

Синод закликав єпископат, духовенство та паству з увагою і розумінням поставитися до рекомендацій, рішень і заходів з боку держави та органів місцевого самоврядування і охорони здоров'я у зв'язку з введенням в Україні карантинних заходів через загрозу поширення коронавіруса і захворювання COVID-19.



Текст молитви наводимо нижче:

"Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм мудрим Провидінням керуєш своїм життям, почуй нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини згубну пошесть, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні епідемії серед людей. Милосердний Спаситель, захисти здоров'я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа хвороби і страждань. Благослови, Господи, зміцни і захисти Своєю благодаттю всіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома або в лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому світу від згубної пошесті, від хвороб і страждань і навчи нас цінувати життя і здоров'я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій світ і наповни наші серця непохитною вірою у твою захист, надією на Твою підтримку і любов'ю до Тебе і нашим ближнім. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсылаем, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь".

Як ми раніше писали, Православна церква України (ПЦУ) опублікувала заяву в зв'язку з оголошенням пандемії коронавіруса на світовому рівні і карантинних заходів на території України.