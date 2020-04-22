Появился новый тест на коронавирус, который дает 100% точности

Тест на коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Новый тест на коронавирус дает 100%-й результат

Коронавирус COVID-19 в мире стал причиной смерти уже более 170 тысяч человек, а количество заболевших превысило 2,5 миллиона. Перед учеными стоят несколько главных задач в борьбе с пандемией: разработка вакцины, лекарств и надежных тестов. С последней, похоже, справились бельгийские ученые. Они разработали тест для выявления коронавируса, который точен на 100%, пишет Daily Mail.

Такое громкое заявление сделала компания Zentech из Бельгии. Разработанный ими тест дает не только сверхточный результат, но и очень быстрый. Чтобы выявить, есть ли у человека коронавирус, достаточно всего 15 минут.

Анализ на антитела при помощи нового экспресс-теста может даже показать, что человек уже переболел коронавирусом, но об этом не знает, поскольку симптомы были не выраженные.

В компании-разработчике говорят, что они уже начали проводить десятки тысяч сертифицированных испытаний за неделю. Пока что такие тесты будут проводиться лишь в Бельгии, но в будущем планируют расширить производство, чтобы тестами могли пользоваться и в других странах Европы.

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