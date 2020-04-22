З'явився новий тест на коронавірус, який дає 100% точності

Тест на коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Новий тест на коронавірус дає 100%-й результат

Коронавірус COVID-19 у світі став причиною смерті вже понад 170 тисяч осіб, а кількість хворих перевищила 2,5 мільйона. Перед вченими стоять кілька головних завдань у боротьбі з пандемією: розробка вакцини, ліків і надійних тестів. З останнім, схоже, впоралися бельгійські вчені. Вони розробили тест для виявлення коронавіруса, який точний на 100%, пише Daily Mail.

Таку гучну заяву зробила компанія Zentech з Бельгії. Розроблений ними тест дає не тільки надточний результат, але і дуже швидкий. Щоб виявити, чи є у людини коронавірус, достатньо всього 15 хвилин.

Аналіз на антитіла за допомогою експрес-тесту може навіть показати, що людина вже перехворіла на коронавірус, але про це не знає, оскільки симптоми не виражені.

У компанії-розробника кажуть, що вони вже почали проводити десятки тисяч сертифікованих випробувань за тиждень. Поки що такі тести будуть проводитися лише в Бельгії, але в майбутньому планують розширити виробництво, щоб тестами могли користуватися і в інших країнах Європи.

Раніше ми також писали, за якими ознаками можна визначити, що ви вже перехворіли на коронавірус.

Також повідомлялося, що Денис Шмигаль порадив українцям приготуватися до обмежень і боротьбі з пандемією коронавіруса. Адже за оцінками ВООЗ, життя у світі не буде колишнім протягом найближчих двох років.