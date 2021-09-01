Появился список школьных предметов, которые помогут стать крутым IT-шником

Программист - одна из самых привлекательных профессий для молодежи, ведь она открывает огромные перспективы и возможности. Но достаточно ли выучить популярный язык программирования или даже несколько, чтобы стать настоящим специалистом? Наверное, нет. Что же надо знать?

О том, без знаний каких именно фундаментальных школьных дисциплин достичь успеха в этой сфере будет ой как непросто, рассказали Styler эксперты онлайн-школы "На Урок".

Английский язык

Почему владение английским языком является критически важным для программиста? Независимо от того, чем вы будете заниматься, придется работать с англоязычными терминами. А еще и большинство компьютерных программ не имеют украиноязычного интерфейса. К этому можно относиться по-разному, но это факт. Поэтому знание английского языка пригодится, чтобы:

понимать код

читать специализированную техническую документацию

использовать отраслевую терминологию

взаимодействовать с иностранными заказчиками

А еще владение английским - это отличная возможность получить новые знания, постоянно обмениваться информацией с коллегами из других стран. Кроме того, так вы сможете решать сложные вопросы и общаться на зарубежных форумах. А иногда это единственный способ получить помощь.

Математика

Для программиста эта наука является тем каркасом, на который нанизываются все остальные знания.

Каким разделам "царицы наук" стоит уделить внимание?

Если вы планируете заниматься графикой, вам пригодится геометрия. Если моделированием естественных процессов - дифференциальные уравнения и вычислительная математика.

Тем, кто стремится работать в финансовой сфере, стоит разбираться в теории вероятности, математической статистике, алгебре, теории чисел и вычислительной математике.

А тем, кто мечтает создавать компьютерные игры, стоит разобраться во всех разделах математики!

Физика

Многие считают, что программистам даже не стоит тратить время на изучение этого предмета. Но это не так. Программирование может быть тесно связано с физикой! Например, она пригодится при создании симулятора космического или морского корабля, а также максимально реалистичных компьютерных игр.

Здесь могут потребоваться знания о падении и преломлении света, создании реального движения автомобиля при различных погодных условиях, реалистичность отражения воды, дыма, огня и тому подобное. Без знания фундаментальных основ вам придется тратить много времени на поиски истины в школьных учебниках или на тематических сайтах.

Информатика

Конечно, программист должен знать архитектуру компьютера, обладать навыками работы с прикладным и программным обеспечением. Но информатика - это не только компьютерная грамотность. Это наука об информации: ее сбор, хранение, передачу, обработку, шифрование и другие операции. Эти знания понадобятся как при написании кода, так и для его оптимизации.

Основы программирования

В программировании важно знать не конкретный язык, здесь важен сам подход. Необходимо понимать, как составляются приложения, для чего они нужны, как лучше решить ту или иную задачу и многое другое. Поэтому прежде чем углубляться в какой-то язык, стоит научиться основам программирования. Это поможет по-новому взглянуть на разработку и научиться работать более осознанно и эффективно.

Нужны ли программисту знания по географии или биологии? Конечно! Вдруг вам предложат работать над Google Maps или взяться за проект по программированию ДНК? А изучение литературы и истории в значительной степени развивает память и повышает скорость чтения. Эти навыки крайне важны при изучении новых языков программирования или алгоритмов.

Но стоит помнить: все крутые программисты неплохо окончили школу и сдали ВНО.