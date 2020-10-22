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Появился новый ролик Червоненко в стиле сериала "Ликвидация"

Автор: Styler

Червоненко представлен в них в образе главного героя сериала

Кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко выпустил новый ролик по мотивам сериала "Ликвидация". В новом ролике одесская мама возмущается тем, что её сын не идет голосовать.

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"Нет, вы видели? Он не хочет идти на выборы – он хочет сделать маму сиротой!" – в типичной одесской манере возмущается мама.

В итоге сын соглашается с мамой.

"Мама, я таки проголосую – вернуть Одессу одесситам", – заявляет сын.

Как сообщалось ранее, Евгений Червоненко выпустил серию черно-белых роликов, в стиле сериала "Ликвидация". Сам Червоненко представлен в них в образе главного героя сериала – начальника уголовного розыска Одессы Давида Гоцмана.

В этих роликах Червоненко борется с одесскими бандитами, которые олицетворяют действующего мэра Труханова и его соратников.

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Новости Украины Евгений ЧервоненкоОдессаНаш крайМестные выборы