Появился новый прогноз курса доллара в Украине: когда покупать и продавать валюту

Курс доллара в Украине в начале 2021-го будет близок к бюджетным показателям, а летом может вообще опуститься к 26-26,5 грн/доллар. Такой прогноз в комментарии Styler озвучили эксперты.

Что будет с курсом доллара в 2021-м

По словам банкира Василия Невмержицкого, в начале года курс доллара будет удерживаться на довольно высоком уровне и в некоторые пиковые моменты может даже достичь отметки в 29 грн. Этому, говорит эксперт, в том числе будет способствовать жесткий карантин, который продлиться с 8 по 24 января.

"Учитывая четкие временные границы, он существенно не скажется на валютном спросе со стороны импортеров. Но будет подогревать девальвационные настроения и сдерживать приток валюты от нерезидентов под покупку ОВГЗ", - отмечает советник председателя правления одного из украинских банков.

Но весной ожидается довольно продолжительный период укрепления гривны. Также специалист прогнозирует существенное усиление потока инвестиций в нашу страну и активизацию большой приватизации.

Кроме того, немаловажным фактором, который может повлиять на курс доллара, будет и постепенный выход планеты из пандемии.

"Вакцинация, естественный иммунитет, да и общая усталость от коронавируса будут стимулировать усиление аппетита к риску на глобальных рынках, которые перегреты ликвидностью на фоне "антиковидных" мер. Я ожидаю, что к концу лета котировки достигнут локального дна на уровне 26-26,5 грн/доллар... Ближе к концу года спрос на валюту вновь будет доминировать над предложением. Отчасти за счет ускорения импорта, отчасти за счет репатриации прибыли компаниями-нерезидентами. Конец года, скорее всего, мы вновь будем встречать с курсом у отметок 28,5-29 грн/доллар", - отметил Невмержицкий.

В то же время директор финансового департамента одной из авторитетных юридических компаний Юлия Сучок прогнозирует средний курс на 2021 год в районе 28,88 грн/доллар.

"К сожалению для стабилизации гривны нужны более благоприятные условия. В то время как война на востоке Украины все еще не закончена, пандемия коронавируса продолжается, не говоря уже про ВВП и инфляцию - вырисовываются не самые радостные перспективы. Однако, существенно доллар расти не будет", - подметила она.

Когда покупать и продавать валюту

После новогодних праздников курс иностранной валюты значительно падает. Если проанализировать курсы за аналогичные периоды прошедших лет, можно заметить, что в январе наиболее благоприятные условия для покупки доллара.

"Это связано с тем, что много валюты сдается на обмен в связи с покупкой подарков и еды к Новому году", - объясняет Юлия Сучок.

В свою очередь Василий Невмержицкий отмечает, что локальный всплеск в течение года может вызвать открытие возможности покупать валюту без обязательств всеми юридическими лицами. Сейчас таким правом наделены компании, так или иначе связанные с выполнением внешнеэкономических контрактов. Но в 2021 году в рамках либерализации валютного рынка НБУ анонсировал снятие этого ограничения.

"Не исключено, что на первом этапе это вызовет всплеск спроса на валюту и ее подорожание. Но в результате эта мера увеличит емкость и ликвидность рынка и сделает его более устойчивым к временным перекосам", - сказал банкир.

При этом украинцам все же советуют держать свои сбережения преимущественно в долларах. Но есть одно "но".

По мнению кандидата экономических наук Александра Хмелевского, так как политическая и экономическая ситуация в США остается напряженной, то не исключено, что "при негативном сценарии развития событий, доллар будет испытывать девальвацию по отношению к евро".

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