З'явився новий прогноз курсу долара в Україні: коли купувати і продавати валюту

Курс долара в Україні на початку 2021-го буде близький до бюджетних показників, а влітку може взагалі опуститися до 26-26,5 грн/долар. Такий прогноз у коментарі Styler озвучили експерти.

Що буде з курсом долара у 2021-му

За словами банкіра Василя Невмержицького, на початку року курс долара буде утримуватися на досить високому рівні і в деякі пікові моменти може навіть досягти позначки в 29 грн. Цьому, каже експерт, у тому числі сприятиме жорсткий карантин, який триватиме з 8 по 24 січня.

"Враховуючи чіткі часові межі, він істотно не позначиться на валютному попиті з боку імпортерів. Але буде підігрівати девальваційні настрої і стримувати приплив валюти від нерезидентів під купівлю ОВДП", - відзначає радник голови правління одного з українських банків.

Але навесні очікується досить тривалий період зміцнення гривні. Також фахівець прогнозує істотне посилення потоку інвестицій в нашу країну і активізацію великої приватизації.

Крім того, важливим фактором, який може вплинути на курс долара, буде і поступовий вихід планети пандемії.

"Вакцинація, природний імунітет, та і загальна втома від коронавірусу будуть стимулювати посилення апетиту до ризику на глобальних ринках, які перегріті ліквідністю на тлі "антиковідних" заходів. Я очікую, що до кінця літа котирування досягнуть локального дна на рівні 26-26,5 грн/долар... Ближче до кінця року попит на валюту знову буде домінувати над пропозицією. Частково за рахунок прискорення імпорту, частково за рахунок репатріації прибутку компаніями-нерезидентами. Кінець року, швидше за все, ми знову будемо зустрічати з курсом біля відміток 28,5-29 грн/долар", - зазначив Невмержицький.

У той же час директор фінансового департаменту однієї з авторитетних юридичних компаній Юлія Сучок прогнозує середній курс на 2021 рік в районі 28,88 грн/долар.

"На жаль для стабілізації гривні потрібні більш сприятливі умови. У той час як війна на сході України все ще не закінчена, пандемія коронавірусу триває, не кажучи вже про ВВП та інфляцію - вимальовуються не найбільш радісні перспективи. Однак, долар істотно рости не буде", - сказала вона.

Коли купувати і продавати валюту

Після новорічних свят курс іноземної валюти значно падає. Якщо проаналізувати курси за аналогічні періоди минулих років, можна помітити, що в січні найбільш сприятливі умови для покупки долара.

"Це пов'язано з тим, що багато валюти здається на обмін у зв'язку з купівлею подарунків і страв до Нового року", - пояснює Юлія Сучок.

У свою чергу Василь Невмержицький зазначає, що локальний сплеск протягом року може викликати відкриття можливості купувати валюту без зобов'язань всіма юридичними особами. Зараз таким правом наділені компанії, так чи інакше пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів. Але в 2021 році в рамках лібералізації валютного ринку НБУ анонсував зняття цього обмеження.

"Не виключено, що на першому етапі це викличе сплеск попиту на валюту та її подорожчання. Але в результаті ця міра збільшить ємність і ліквідність ринку та зробить його більш стійким до тимчасових перекосів", - сказав банкір.

При цьому українцям все ж радять тримати свої заощадження переважно в доларах. Але є одне "але".

На думку кандидата економічних наук Олександра Хмелевського, так як політична та економічна ситуація в США залишається напруженою, то не виключено, що "при негативному сценарії розвитку подій, долар буде відчувати девальвацію по відношенню до євро".

Як змінювався курс валют в Україні з 1996-го по 2020 рік

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