Появился новый кандидат на пост президента РФ: родом из шоу-бизнеса

Сергей Зверев заявил, что готов оставить шоу-бизнес и пойти в политику. Такое заявление знаменитый стилист сделал на предпоказе документального фильма об озере Байкал. Зверев отметил, что свою роль в шоу-бизнесе он уже сыграл. Фанаты поддержали такое решение и даже предложили ему попробовать себя на пост президента.

Король российского гламура Сергей Зверев собрался в политику и заявил, что есть направление, в котором он уже начал активно двигаться. Стилист признался, что прекрасно чувствует себя в роли экозащитника. Однако, как отметил Зверев "здесь есть какие-то нюансы, которые еще нужно обдумать".

В последнее время его популярность в шоу-бизнесе пошла на спад, но по словам самого Зверева, он реагирует на это спокойно и даже мудро.

"Если я стал меньше мелькать по телевизору, это не значит, что я стал менее популярен. Я считаю, что сделал больше здесь и здесь был нужнее, чем в нелепой роли на экране", - заявил Зверев.

С некоторых пор король гламура превратился в общественного деятеля и защитника природы. Он стал организовывать экологические акции возле озера Байкал и даже выходил на одиночный пикет к стенам Кремля. Известный бурятский блогер даже предложил вручить Звереву медаль за заслуги перед Бурятией, так как стилист лично чистил берег водоема от мусора.

Зверев не скрывает, что готов идти дальше – в большую политику, но при условии, что общественность поддержит такое его решение.

Фанаты Сергея Зверева поддержали его решение в социальных сетях и написали, что он достоин большего. Они отметили, что ему не стоит останавливаться на экополитике, а стоит попробовать свои силы на пост президента РФ.