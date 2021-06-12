Появился концепт новой и стильной ЗАЗ "Таврии" А-класса (фото)

Стоит отметить, что у Прядко это не единственный рендер. Он часто делает подобные дизайнерские проекты для иностранных медиа.

На эскизе дизайнера за основу взята модель "Таврии" 1997 года, но к ней добавлены более современные очертания, большие колесные диски и аэродинамический кузов. Трехдверный хэтчбек получил несколько черных бамперов, пологое лобовое стекло и несколько выштамповок на кузове.

Фото: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

История автомобиля Таврия

Создание советского и украинского автомобиля "Таврия" началось в 1987 году. Был создан автомобиль 2 класса особо малого класса с кузовом типа хэтчбек с передним приводом. Серийно выпускался с 1987 по 2007 год. А до 2011 года выпускались модели на платформе этого автомобиля.

Приемниками Таврии стали ЗАЗ-1103 "Славута", ЗАЗ -1105 "Дана" и пикап ЗАЗ-11055.

Разработка Таврии началась на заводе "Коммунар" в конце 1960-х годов – для того чтобы заменить знаменитый "Запорожец". Было создано несколько экспериментальных моделей, но официально техническое задание на разработку было получено только в 1978 году.

Концепция поменялась, и автомобиль начали проектировать по подобию Ford Fiesta 1976 года. До выхода первых моделей концепцию меняли еще несколько раз.

Первые "Таврии" сошли с конвейера 18 ноября 1987 года. Стоимость первых моделей составляла 5100 рублей.

В 1998 году появилась новая разработка – "Таврия-Нова". Официально массовый выпуск модели был завершен в 2007 году, но в 2008 и 2009 году было собраны две партии по заказу государственных органов.