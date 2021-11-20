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Появился календарь церковных праздников и постов в декабре 2021: нас ждет много важных дат

Автор: Светлана Мащенко

В декабре 2021 нас ждет очень много важных церковных праздников, главным из них конечно же станет Рождество Христово по юлианскому календарю, которое мы отметим 25-го числа. Также весь декабрь будет длиться строгий Рождественский пост, начало которого - 28 ноября.

Какие важные и интересные даты нас ждут - читайте ниже в материале Styler.

Самые важные церковные праздники в декабре 2021 года

  • 4 декабря - Введение вo храм Пресвятой Богородицы
  • 7 декабря - Великомученицы Екатерины
  • 10 декабря - празднование иконы Божией Матери, именуемoй Знамение
  • 13 декабря - Апостола Андрея Первозванного
  • 17 декабря - Bеликомученицы Варвары
  • 18 декабря - Преподобного Саввы Освященного
  • 19 декабря - день Николая Чудотворца
  • 22 декабря - Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы
  • 25 декабря - Рождество Христово по юлианскому календарю

В декабре нас ждут дополнительные выходные

Поскольку Рождество по юлианскому календарю является государственным праздником, то с 25 по 27 декабря нас ждут три выходных подряд. Ведь 25-е число выпадает на субботу, и соответственно, понедельник также будет нерабочим днем.

Весь декабрь будет продолжаться пост

Рождественский пост начнется с 28 ноября 2021 года и продлиться до Святвечера, 6 января 2022 года.

Всего нас ждет сорок дней, в которые нужно придерживаться постной диеты, отказавшись от мясного, яиц, молочного.

Ранее мы писали, что кроме ограничений в питании нельзя делать во время Рождественского поста.

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