Появился календарь церковных праздников и постов в декабре 2021: нас ждет много важных дат

В декабре 2021 нас ждет очень много важных церковных праздников, главным из них конечно же станет Рождество Христово по юлианскому календарю, которое мы отметим 25-го числа. Также весь декабрь будет длиться строгий Рождественский пост, начало которого - 28 ноября.
Какие важные и интересные даты нас ждут - читайте ниже в материале Styler.
Поскольку Рождество по юлианскому календарю является государственным праздником, то с 25 по 27 декабря нас ждут три выходных подряд. Ведь 25-е число выпадает на субботу, и соответственно, понедельник также будет нерабочим днем.
Рождественский пост начнется с 28 ноября 2021 года и продлиться до Святвечера, 6 января 2022 года.
Всего нас ждет сорок дней, в которые нужно придерживаться постной диеты, отказавшись от мясного, яиц, молочного.