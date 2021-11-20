З'явився календар церковних свят і постів в грудні 2021: нас чекає багато важливих дат

У грудні 2021 нас чекає дуже багато важливих церковних свят, головним з них звичайно ж стане Різдво Христове за юліанським календарем, яке ми відзначимо 25-го числа. Також весь грудень триватиме суворий Різдвяний піст, початок якого - 28 листопада.
Які важливі і цікаві дати нас чекають - читайте нижче в матеріалі Styler.
Оскільки Різдво за юліанським календарем є державним святом, то з 25 по 27 грудня нас чекають три вихідних поспіль. Адже 25-те число випадає на суботу, і відповідно, понеділок також буде неробочим днем.
Різдвяний піст розпочнеться з 28 листопада 2021 року і триватиме до Святвечора, 6 січня 2022 року.
Всього нас чекає сорок днів, в які потрібно дотримуватися пісної дієти, відмовившись від м'ясного, яєць, молочного.
Раніше ми писали, що крім обмежень в харчуванні не можна робити під час Різдвяного посту.