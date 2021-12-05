Появился график выходных на Новый год и Рождество: сколько отдохнем и придется ли отрабатывать

Первым в череде длинных выходных в праздничном сезоне 2021-2022 станет Рождество по юлианскому календарю 25 декабря. Этот праздник официально стал государственным с 2017-го года.

В этом году Рождество будет в субботу, поэтому следующий после выходных понедельник будет также нерабочим.

Всего отдыхать мы будем три дня подряд: 25, 26, 27 декабря. А в пятницу, 24-го числа, рабочий день будет сокращен на один час.

Новый год также в этот раз мы отпразднуем в субботу с дополнительным выходным в понедельник. Таким образом нерабочими днями будут 1, 2, 3 января. А пятница 31 декабря также будет на час короче по рабочему графику.

Рождество по григорианскому календарю, 7 января, мы отметим в пятницу. То есть выходными будут 7, 8, 9 января. А Святвечер, 6 января - коротким рабочим днем.

В декабре будет всего 22 рабочих дня и 9 выходных, а в январе - 19 рабочих и целых 12 выходных дней.

В 2022 году будет два переноса рабочих дней

Изменения в календаре нас ждут на 8 марта и День конституции, так как оба праздника выпадут на вторник.

Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).