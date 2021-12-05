День великомученицы Екатерины: когда отпразднуем, что нельзя делать и как правильно гадать

Большой православный праздник Великомученицы Екатерины Александрийской ежегодно отмечается 7 декабря. Это один из самых известных "именных" праздников, в народе именуемый Екатерины, Катерины, Катеринин день, который имеет свои особенные традиции.

Что можно и нельзя делать на Катерины, приметы, запреты, обряды и гадания - читайте ниже в нашем материале Styler .

Важные традиции на Екатерины

Великомученице принято 7 декабря молиться о взаимной любви, счастливом браке, хороших спутниках жизни, а также о легких родах, если вы в ожидании, здоровых детях. Ведь святую считают защитницей женщин, беременных и невест.

Во время молитвы возле образа святой нужно было зажигать три свечи - чтобы род не оборвался.

В этот день семьи могут собраться за праздничным столом, но блюда должны быть постные, ведь сейчас время Рождественского поста (с 28 ноября по 6 декабря).

А молодые девушки раньше собирались на вечерницы, где гадали на суженого. В доме садили в горшок или ставили в воду веточку вишни, и если она расцветала к Рождеству, это значило скорое замужество. Если на веточке появятся не только цветы, но и набухнут почки, то в скором будущем стоит ждать не только свадьбы, но и пополнения в семье.

Важные приметы 7 декабря

Теплая погода - морозы придут только после 17 декабря.

Вокруг Луны круги - к морозным дням и ночам.

Если в этот день холодно - будет голодно.

Ясная погода предвещает морозную зиму.

Если выпал снег на сухую землю - следующий год будет неурожайным.

Много маленьких звезд на небе - к снегопаду.

Что нельзя делать на Екатерины

Тяжело работать, строить, ремонтировать, и заниматься рукоделием.

Устраивать шумные гуляния, танцевать, есть мясо, употреблять алкоголь.

Разжигать костры - чтобы "жизнь не задымилась".

Как правильно гадать 7 декабря

Возьмите корочку хлеба, оставленную после ужина, положите ее под подушку и произнесите слова: "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". После этого во сне должен привидеться будущий спутник жизни.

Положите в любую крупу золотые, серебряные и железные предметы, что первым вытащите, такой будет достаток у будущего партнера.

Утром 7 декабря налейте в таз воды, зачерпните ее ладонью и умойтесь. Если рябь на поверхности быстро разглаживается, значит скоро произойдет встреча со второй половинкой.

Молитва великомученице Екатерине