Появился график выходных на "декабрьское" Рождество: сколько отдохнем и будем ли отрабатывать

В декабре нас ждет дополнительный выходной день, связанный с празднованием Рождества по юлианскому календарю, 25-го числа.
В какие дни будем отдыхать, будут ли переносы или отработки - читайте ниже в нашем материале Styler.
Интересно, что Рождество Христово 25 декабря отмечают католики, часть православных верующих и протестанты, включая лютеран и другие конфессии.
Поэтому называть его "католическим" не совсем корректно. В Украине этот день стал официально выходным с 2017 года.
В этом году 25 декабря - суббота, поэтому отдыхать мы дополнительно будем в следующий за выходными понедельник.
Таким образом выходными будут: 25, 26, 27 декабря. 24-го числа рабочий день будет сокращен на один час.
Последняя неделя декабря будет полностью рабочей, но 31 декабря (пятница) будет коротким днем. После чего с 1 по 3 января нас ждут новогодние выходные.
Рождество, которое отмечается в этот день, часто называют католическим, хотя в декабре его празднует и основная часть православных церквей.
В частности, Константинопольская, Кипрская, Элладская, Александрийская, Болгарская, Антиохийская, Албанская, Румынская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии.
15 декабря - День работника суда
17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы
18 декабря - Международный день мигрантов
19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организaции Объединенных Наций; День адвокатуры
20 декабря - Международный день солидарности людей
22 декабря - День энергетика; День дипломатической службы Украины
24 декабря - День работников архивных учреждений
17 декабря - Bеликомученицы Варвары
18 декабря - Преподобного Саввы Освященного
19 декабря - День Святого Николая Чудотворца
22 декабря - Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы
25 декабря - Рождество Христово по юлианскому календарю
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