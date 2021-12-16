Появился график выходных на "декабрьское" Рождество: сколько отдохнем и будем ли отрабатывать

Интересно, что Рождество Христово 25 декабря отмечают католики, часть православных верующих и протестанты, включая лютеран и другие конфессии.

Поэтому называть его "католическим" не совсем корректно. В Украине этот день стал официально выходным с 2017 года.

В этом году 25 декабря - суббота, поэтому отдыхать мы дополнительно будем в следующий за выходными понедельник.

Таким образом выходными будут: 25, 26, 27 декабря. 24-го числа рабочий день будет сокращен на один час.

Последняя неделя декабря будет полностью рабочей, но 31 декабря (пятница) будет коротким днем. После чего с 1 по 3 января нас ждут новогодние выходные.

25 декабря Рождество празднуют многие православные церкви

Рождество, которое отмечается в этот день, часто называют католическим, хотя в декабре его празднует и основная часть православных церквей.

В частности, Константинопольская, Кипрская, Элладская, Александрийская, Болгарская, Антиохийская, Албанская, Румынская православные церкви и Православная церковь Чешских земель и Словакии.

Нас ждет много важных и интересных дат до конца месяца:

15 декабря - День работника суда

17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы

18 декабря - Международный день мигрантов

19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организaции Объединенных Наций; День адвокатуры

20 декабря - Международный день солидарности людей

22 декабря - День энергетика; День дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений

Самые важные религиозные праздники до конца декабря 2021:

17 декабря - Bеликомученицы Варвары

18 декабря - Преподобного Саввы Освященного

19 декабря - День Святого Николая Чудотворца

22 декабря - Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы

25 декабря - Рождество Христово по юлианскому календарю