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Появилось жуткое видео обстрела 18 февраля: выжженая земля и осколки снарядов

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 09:45
Появилось жуткое видео обстрела 18 февраля: выжженая земля и осколки снарядов
В сети показали последствия обстрелов (Коллаж РБК-Украина)

В сети опубликовали еще одно видео обстрелов российских наемников на Донбассе

На Донбассе в районе Золотого 18 февраля российские наемники перешли в жесткую атаку. Они попытались прорвать линию разграничения, украинские военные им жестко ответили, но понесли серьезные потери. В сети появилось еще одно видео последствий жесткого обстрела со стороны боевиков. На кадрах ролика украинский боец показывает, что сейчас на месте обстрела. Можно увидеть выжженую землю и огромный осколок снаряда.

Ролик появился на странице Операции Объединенных сил на Facebook.

В результате артиллерийской атаки были повреждены линии электропередач, около 400 метров. Обесточена местная больница.

"Враг действует подло. Он не придерживается никаких договоренностей. Стреляет по гражданскому населению. Вот, например, дерево, от обстрела остались только корни", - рассказал военный на видео.

Обстрел украинских позиций в районе Попасной (Facebook)

Как мы ранее писали, против украинской армии работала артилерия и минометы. Противник использовал предварительное огневое подавление украинской системы обороны.

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