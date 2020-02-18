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Боевики пошли в наступление на Донбассе: появилось видео кровавого боя

STYLERВойна    18.02.2020 - 10:44
Боевики пошли в наступление на Донбассе: появилось видео кровавого боя
Бои в Золотом (иллюстрация: mil.gov.ua)

Боевики на Донбассе пытаются прорвать линию разграничения

На Донбассе в районе Золотого 18 февраля вооруженные формирования РФ развязали масштабное наступление, пытаясь прорвать линию разграничения. В сети появилось видео обстрелов из запрещенных минометов калибра 120 милиметров.

Кровавые бои вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный начались в 5 утра во вторник, 18 февраля. По состоянию на 10:30, согласно сообщению Владимира Зеленского, бои завершились.

В сети неофициально сообщают, что пророссийским боевикам удалось захватить два опорных пункта. Они вели массированный обстрел квадратами, есть попадания в жилой массив. Также сообщается о четверых погибших и пять раненых. Несколько украинских бойцов попали в плен.

Официально уже подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе Орехово, а также гибель одного бойца.

На видео ниже обстрел позиций ВСУ пророссийскими боевиками. Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам с запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм.

Боевики обстреливают позиции ВСУ неподалеку Золотого (видео: YouTube)

Отметим, что президент экстренно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. Брифинг для прессы по итогам заседания назначен на 12:00.

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