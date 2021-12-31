Появилось впечатляющее видео посадки самолета "Мрия" почти в нулевую видимость

Посадка "Мрии"

На видео показано приземление Мрии в австрийском аэропорту Линц, авиалайнер летел из Стамбула.

"Ожидается посадка при минимуме погоды. Такие посадки это испытание для экипажа и самолета. Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета - безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренажи и проверки, по этому для нас это обычная работа. Надеюсь вам будет интересно. Не переживайте за стекло - видео снято до замены стекла", - подписал Антонов видео.

Отметим, что на видео идет речь о посадке 8 декабря.

Самолет Ан-225 Мрия совершил посадку в трудных условиях

Посадка в плохую погоду

Нужно отметить, что приземления в плохую погоду возможны, если необходимое оборудование имеют полоса аэропорта и самолет, а экипаж хорошо обучен таким приземлениям.

Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости.

В комментариях украинцы восхитились профессионализмом нашей команды.