З'явилося вражаюче відео посадки літака "Мрія" майже в нульову видимість

Посадка "Мрії"

На відео показано приземлення мрії в австрійському аеропорту Лінц, авіалайнер летів зі Стамбула.

"Очікується посадка при мінімумі погоди. Такі посадки це випробування для екіпажу і літака. Всі члени екіпажу повинні працювати злагоджено, а системи літака - бездоганно. Наші екіпажі регулярно проходять тренажі і перевірки, з цього для нас це звичайна робота. Сподіваюся вам буде цікаво. Не переживайте за скло - відео знято до заміни скла", - підписав Антонов відео.

Зазначимо, що на відео йдеться про посадку 8 грудня.

Літак Ан-225 Мрія здійснив посадку у важких умовах

Посадка в погану погоду

Потрібно відзначити, що приземлення в погану погоду можливі, якщо необхідне обладнання мають смуга аеропорту і літак, а екіпаж добре навчений таким приземленням.

Радіонавігаційне обладнання смуги відправляє сигнали в літак і дозволяє пілотам направити повітряне судно в потрібному напрямку при нульовій видимості.

У коментарях українці захопилися професіоналізмом нашої команди.