Появилось видео, где украинские судьи развлекаются под российский "блатняк"

В Запорожье судьи устраивали гулянку в одном из развлекательных заведений с караоке и танцами под российский шансон и "блатняк". Развлечения слуг Фемиды попало на видео, после чего кадры опубликовали в сети, вызвав бурную реакцию.

Отмечается, что такие развлечения происходили в профессиональный праздник "героев" видео - в День работников суда Украины, который отмечается 15 декабря.

"А это судьи Шевченковского районного суда г. Запорожья. Под российский блатняк развлекаются", - говорится в публикации.

На кадрах можно увидеть, как один из судей весьма экспрессивно исполняет на сцене песню звезды российского шансона Михаила Круга "Кольщик". Далее в ролике - веселые танцы слуг Фемиды возле столиков под звуки иных российских музыкальных "шлягеров".

"Очень красноречивое видео. И это еще одна из тысяч причин, почему Украина нуждается в немедленной судебной реформе с участием международных экспертов", - высказал мнение Стерненко.

Полное видео можно посмотреть по этой ссылке.

А вот - "выступление" заместителя председателя суда под караоке на корпоративе.

Видео: запорожские судьи "отличились" на гулянке в ресторане

В сети под постом звучат возмущенные комментарии, при этом некоторые юзеры с грустью отмечают, что подобные кадры их нисколько не удивили, другие же стали инспирировать сбор на билеты в Россию, и прочее. Вот самые "безобидные" комменты: