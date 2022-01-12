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Появилось видео, где украинские судьи развлекаются под российский "блатняк"

Новина українською →
Запорожье, Среда 12 января 2022 17:49
Появилось видео, где украинские судьи развлекаются под российский "блатняк" Коллаж РБК-Украина: запорожские судьи "отличились" на корпоративе
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье судьи устраивали гулянку в одном из развлекательных заведений с караоке и танцами под российский шансон и "блатняк". Развлечения слуг Фемиды попало на видео, после чего кадры опубликовали в сети, вызвав бурную реакцию.

Ролик 12 января выложил активист Сергей Стерненко в своем Facebook.

Отмечается, что такие развлечения происходили в профессиональный праздник "героев" видео - в День работников суда Украины, который отмечается 15 декабря.

"А это судьи Шевченковского районного суда г. Запорожья. Под российский блатняк развлекаются", - говорится в публикации.

На кадрах можно увидеть, как один из судей весьма экспрессивно исполняет на сцене песню звезды российского шансона Михаила Круга "Кольщик". Далее в ролике - веселые танцы слуг Фемиды возле столиков под звуки иных российских музыкальных "шлягеров".

"Очень красноречивое видео. И это еще одна из тысяч причин, почему Украина нуждается в немедленной судебной реформе с участием международных экспертов", - высказал мнение Стерненко.

Полное видео можно посмотреть по этой ссылке.

А вот - "выступление" заместителя председателя суда под караоке на корпоративе.

Видео: запорожские судьи "отличились" на гулянке в ресторане

В сети под постом звучат возмущенные комментарии, при этом некоторые юзеры с грустью отмечают, что подобные кадры их нисколько не удивили, другие же стали инспирировать сбор на билеты в Россию, и прочее. Вот самые "безобидные" комменты:

  • Беда
  • Не удивительно, странно было бы, если бы они "Лента за лентой" пели.
  • Вот так и живем... "какая разница"
  • Смешно аж плакать хочется, но не знаю от чего? От смеха или от горя
  • Ужас
  • Сливки социума)
  • Аж гадко смотреть!
  • И смех, и грех... Только где та реформа наберет других, если значительное количество, так сказать других, ментально близко к этим
  • Вообще не удивлена...

Напомним, ранее харьковские курсантки станцевали под российский шансон, и видео вызвало в сети гневную реакцию.

Также мы писали о том, что в Киеве обновили правила для маршруток, и теперь, среди прочего, водителям нельзя врубать "блатные" песни с шансоном на весь салон.

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Запорожье Сергей Стерненко
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