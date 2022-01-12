Появилось видео, где украинские судьи развлекаются под российский "блатняк"
В Запорожье судьи устраивали гулянку в одном из развлекательных заведений с караоке и танцами под российский шансон и "блатняк". Развлечения слуг Фемиды попало на видео, после чего кадры опубликовали в сети, вызвав бурную реакцию.
Ролик 12 января выложил активист Сергей Стерненко в своем Facebook.
Отмечается, что такие развлечения происходили в профессиональный праздник "героев" видео - в День работников суда Украины, который отмечается 15 декабря.
"А это судьи Шевченковского районного суда г. Запорожья. Под российский блатняк развлекаются", - говорится в публикации.
На кадрах можно увидеть, как один из судей весьма экспрессивно исполняет на сцене песню звезды российского шансона Михаила Круга "Кольщик". Далее в ролике - веселые танцы слуг Фемиды возле столиков под звуки иных российских музыкальных "шлягеров".
"Очень красноречивое видео. И это еще одна из тысяч причин, почему Украина нуждается в немедленной судебной реформе с участием международных экспертов", - высказал мнение Стерненко.
Полное видео можно посмотреть по этой ссылке.
А вот - "выступление" заместителя председателя суда под караоке на корпоративе.
Видео: запорожские судьи "отличились" на гулянке в ресторане
В сети под постом звучат возмущенные комментарии, при этом некоторые юзеры с грустью отмечают, что подобные кадры их нисколько не удивили, другие же стали инспирировать сбор на билеты в Россию, и прочее. Вот самые "безобидные" комменты:
- Беда
- Не удивительно, странно было бы, если бы они "Лента за лентой" пели.
- Вот так и живем... "какая разница"
- Смешно аж плакать хочется, но не знаю от чего? От смеха или от горя
- Ужас
- Сливки социума)
- Аж гадко смотреть!
- И смех, и грех... Только где та реформа наберет других, если значительное количество, так сказать других, ментально близко к этим
- Вообще не удивлена...
Напомним, ранее харьковские курсантки станцевали под российский шансон, и видео вызвало в сети гневную реакцию.
Также мы писали о том, что в Киеве обновили правила для маршруток, и теперь, среди прочего, водителям нельзя врубать "блатные" песни с шансоном на весь салон.