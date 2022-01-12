З'явилося відео, де українські судді розважаються під російський "блатняк"
У Запоріжжі судді влаштовували гулянку в одному з розважальних закладів з караоке і танцями під російський шансон і "блатняк". Розваги слуг Феміди потрапило на відео, після чого кадри опублікували в мережі, викликавши бурхливу реакцію.
Ролик 12 січня виклав активіст Сергій Стерненко у своєму Facebook.
Зазначається, що такі розваги відбувалися на професійне свято "героїв" відео - на День працівників суду України, який відзначається 15 грудня.
"А це судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя. Під російський блатняк розважаються", - йдеться в публікації.
На кадрах можна побачити, як один із суддів вельми експресивно виконує на сцені пісню зірки російського шансону Михайла Круга "Кольщик". Далі в ролику - веселі танці слуг Феміди біля столиків під звуки інших російських музичних "шлягерів".
"Дуже красномовне відео. І це ще одна з тисяч причин, чому Україна потребує негайної судової реформи за участі міжнародних експертів", - висловив думку Стерненко.
Повне відео можна подивитися за цим посиланням.
А ось - "виступ" заступника голови суду під караоке на корпоративі.
Відео: запорізькі судді "відзначилися" на гулянці в ресторані
У мережі під постом звучать обурені коментарі, при цьому деякі користувачі з сумом відзначають, що подібні кадри їх анітрохи не здивували, інші ж стали інспірувати збір на квитки до Росії, та інше. Ось "найспокійніші" коменти:
- Біда
- Не дивно, дивно було б, якби вони "Лента на лентою" співали.
- Ось так і живемо... "какая разніца"
- Смішно аж плакати хочеться, але не знаю від чого? Від сміху чи від горя
- Жах
- Вершки соціуму)
- Аж бридко дивитися!
- І сміх, і гріх... Тільки де та реформа набере інших, якщо значна кількість, так би мовити, інших, ментально близька до цих
- Взагалі не здивована...
Нагадаємо, раніше харківські курсантки станцювали під російський шансон, і відео викликало в мережі гнівну реакцію.
Також ми писали про те, що в Києві оновили правила для маршруток, і тепер, серед іншого, водіям не можна врубати "блатні" пісні з шансоном на весь салон.