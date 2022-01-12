З'явилося відео, де українські судді розважаються під російський "блатняк"

У Запоріжжі судді влаштовували гулянку в одному з розважальних закладів з караоке і танцями під російський шансон і "блатняк". Розваги слуг Феміди потрапило на відео, після чого кадри опублікували в мережі, викликавши бурхливу реакцію.

Зазначається, що такі розваги відбувалися на професійне свято "героїв" відео - на День працівників суду України, який відзначається 15 грудня.

"А це судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя. Під російський блатняк розважаються", - йдеться в публікації.

На кадрах можна побачити, як один із суддів вельми експресивно виконує на сцені пісню зірки російського шансону Михайла Круга "Кольщик". Далі в ролику - веселі танці слуг Феміди біля столиків під звуки інших російських музичних "шлягерів".

"Дуже красномовне відео. І це ще одна з тисяч причин, чому Україна потребує негайної судової реформи за участі міжнародних експертів", - висловив думку Стерненко.

Повне відео можна подивитися за цим посиланням.

А ось - "виступ" заступника голови суду під караоке на корпоративі.

Відео: запорізькі судді "відзначилися" на гулянці в ресторані

У мережі під постом звучать обурені коментарі, при цьому деякі користувачі з сумом відзначають, що подібні кадри їх анітрохи не здивували, інші ж стали інспірувати збір на квитки до Росії, та інше. Ось "найспокійніші" коменти: