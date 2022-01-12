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З'явилося відео, де українські судді розважаються під російський "блатняк"

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Запоріжжя, Середа 12 січня 2022 17:49
З'явилося відео, де українські судді розважаються під російський "блатняк" Колаж РБК-Україна: запорізькі судді "відзначилися" на корпоративі
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі судді влаштовували гулянку в одному з розважальних закладів з караоке і танцями під російський шансон і "блатняк". Розваги слуг Феміди потрапило на відео, після чого кадри опублікували в мережі, викликавши бурхливу реакцію.

Ролик 12 січня виклав активіст Сергій Стерненко у своєму Facebook.

Зазначається, що такі розваги відбувалися на професійне свято "героїв" відео - на День працівників суду України, який відзначається 15 грудня.

"А це судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя. Під російський блатняк розважаються", - йдеться в публікації.

На кадрах можна побачити, як один із суддів вельми експресивно виконує на сцені пісню зірки російського шансону Михайла Круга "Кольщик". Далі в ролику - веселі танці слуг Феміди біля столиків під звуки інших російських музичних "шлягерів".

"Дуже красномовне відео. І це ще одна з тисяч причин, чому Україна потребує негайної судової реформи за участі міжнародних експертів", - висловив думку Стерненко.

Повне відео можна подивитися за цим посиланням.

А ось - "виступ" заступника голови суду під караоке на корпоративі.

Відео: запорізькі судді "відзначилися" на гулянці в ресторані

У мережі під постом звучать обурені коментарі, при цьому деякі користувачі з сумом відзначають, що подібні кадри їх анітрохи не здивували, інші ж стали інспірувати збір на квитки до Росії, та інше. Ось "найспокійніші" коменти:

  • Біда
  • Не дивно, дивно було б, якби вони "Лента на лентою" співали.
  • Ось так і живемо... "какая разніца"
  • Смішно аж плакати хочеться, але не знаю від чого? Від сміху чи від горя
  • Жах
  • Вершки соціуму)
  • Аж бридко дивитися!
  • І сміх, і гріх... Тільки де та реформа набере інших, якщо значна кількість, так би мовити, інших, ментально близька до цих
  • Взагалі не здивована...

Нагадаємо, раніше харківські курсантки станцювали під російський шансон, і відео викликало в мережі гнівну реакцію.

Також ми писали про те, що в Києві оновили правила для маршруток, і тепер, серед іншого, водіям не можна врубати "блатні" пісні з шансоном на весь салон.

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Запоріжжя Сергій Стерненко
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