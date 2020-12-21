Харьковские курсантки станцевали под российский шансон: видео возмутило сеть

В соцсетях появилось видео, на котором курсантки Харьковского национального университета МВД танцуют под песню "Наколочки" в исполнении российской группы "Воровайки".
В вузе заявили, что уже начали служебное расследование по этому инциденту. Об этом сообщается на сайте ХНУВД.
Изначально видео с танцем появилось в ТікТок, а позже его опубликовали в различных соцсетях.
В Харькове курсантки танцевали под российский шансон (видео: YouTube)
При этом пользователи сети были возмущены поступком украинских курсанток.
Напомним, в Одессе на открытии елки играл российский шансон возле городской мэрии на Думской площади. Изначально перед местными жителями выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Александра Салика, а потом из колонок начал доноситься блатняк.
Мы также писали о том, что в Украине хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках. Данный законопроект внес на рассмотрение в Верховную Раду Владимир Вятрович, который называет его "законом об акустическом насилии".
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