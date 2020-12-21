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Харьковские курсантки станцевали под российский шансон: видео возмутило сеть

Харьков, Понедельник 21 декабря 2020 19:57
Харьковские курсантки станцевали под российский шансон: видео возмутило сеть
В Харькове курсантки танцевали под российский шансон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

В соцсетях появилось видео, на котором курсантки Харьковского национального университета МВД танцуют под песню "Наколочки" в исполнении российской группы "Воровайки".

В вузе заявили, что уже начали служебное расследование по этому инциденту. Об этом сообщается на сайте ХНУВД.

Изначально видео с танцем появилось в ТікТок, а позже его опубликовали в различных соцсетях.

В Харькове курсантки танцевали под российский шансон (видео: YouTube)

При этом пользователи сети были возмущены поступком украинских курсанток.

  • Позор такой полиции;
  • А мы потом удивляемся, что 5 лет реформ полиции, а преступность никак уменьшаться не хочет...
  • Любая структура - это срез общества, они же не с Марса туда приходят;
  • Для Украины они уже потеряны;
  • Подтанцовка для зэков в колониях не более. Тфу!
  • Позор;
  • Доктора должны знать своих пациентов.

Напомним, в Одессе на открытии елки играл российский шансон возле городской мэрии на Думской площади. Изначально перед местными жителями выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Александра Салика, а потом из колонок начал доноситься блатняк.

Мы также писали о том, что в Украине хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках. Данный законопроект внес на рассмотрение в Верховную Раду Владимир Вятрович, который называет его "законом об акустическом насилии".

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Новости Украины Жизнь Харьковкурсанты

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