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Появилось видео спасения украинки в Испании, которая делала селфи и сорвалась в пропасть

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Испания, Суббота 18 сентября 2021 17:58
Появилось видео спасения украинки в Испании, которая делала селфи и сорвалась в пропасть Видео спасения украинской туристки в Испании (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Испании в больнице умерла 26-летняя украинка, которая упала со скалы, когда хотела сделать селфи на популярной среди туристов достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм.

Об этом пишет ТСН.

На видео видно, как спасатель через волны пытается добраться до обморочной девушки, которая качается на воде.

Я ранее сообщалось, во Львове девушку ударило током во время селфи на поезде.

Напомним, мы писали, что в Индии молния убила 11 человек, когда те делали селфи.

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