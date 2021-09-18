Появилось видео спасения украинки в Испании, которая делала селфи и сорвалась в пропасть
Видео спасения украинской туристки в Испании (GettyImages)
В Испании в больнице умерла 26-летняя украинка, которая упала со скалы, когда хотела сделать селфи на популярной среди туристов достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм.
На видео видно, как спасатель через волны пытается добраться до обморочной девушки, которая качается на воде.
Я ранее сообщалось, во Львове девушку ударило током во время селфи на поезде.
Напомним, мы писали, что в Индии молния убила 11 человек, когда те делали селфи.