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Украинка, упавшая в пропасть в Испании, умерла в больнице, - МИД

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Аликанте, Пятница 17 сентября 2021 18:04
Украинка, упавшая в пропасть в Испании, умерла в больнице, - МИД Фото: МИД заявил о смерти украинки в Испании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинка, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице. Ее госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже умерла.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - заявили в МИД.

Напомним, об инциденте с украинкой первыми сообщили испанские СМИ. Сначала было известно, что гражданка упала в море, когда делала селфи, после чего ее отправили в больницу города Аликанте.

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