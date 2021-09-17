Украинская туристка в Испании захотела сделать селфи на краю обрыва и сорвалась в пропасть
В Испании пострадала туристка из Украины, которая упала в пропасть, когда делала селфи. В частности, девушка потеряла равновесие и упала в кручи.
Об этом пишет Murcia Today.
Как произошло событие
Так, 26-летняя украинка хотела сделать селфи на популярной среди туристов достопримечательности "Балкон Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм.
Очевидцы говорят, девушка взобралась на быльца ради эффектного селфи. Однако, в какой-то миг она потеряла равновесие, сорвалась и упала с утеса, ударившись о камни, в море.
На помощь девушке вызвали экстренные службы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинки, которая находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы во время падения.
Украинку эвакуировали в порт Бенидорм. Там была установлена временная палатка, где девушку реанимировали. Затем ее доставили в больницу Аликанте, где она сейчас и находится.
Кроме того, вместе с украинкой находился ее парень.
Ранее мы сообщали, что во Львове девушку ударило током во время селфи на поезде.
Также мы писали, что в Индии молния убила 11 человек, когда те делали селфи.