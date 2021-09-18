З'явилось відео порятунку українки в Іспанії, яка робила селфі та зірвалася в прірву

На відео видно, як рятувальник через хвилі намагається дістатися до непритомної дівчини, яка гойдається на воді.

Очевидці кажуть, що дівчина вилізла на бильця задля ефектного селфі. Однак, в якусь мить втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

На місце події викликали екстрені служби. У ту мить дівчина перебувала в непритомному стані й отримала серйозні травми під час падіння. Постраждалу евакуювали в порт Бенідорм. Там був встановлений тимчасовий намет, де дівчину намагалися реанімувати.

Після цього її доправили до лікарні Аліканте, де від отриманих травм вона згодом померла.

На місці пригоди разом з українкою перебував її хлопець.