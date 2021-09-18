З'явилось відео порятунку українки в Іспанії, яка робила селфі та зірвалася в прірву
Відео порятунку української туристки в Іспанії (GettyImages)
В Іспанії в лікарні померла 26-річна українка, яка впала зі скелі, коли хотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.
Про це пише ТСН.
На відео видно, як рятувальник через хвилі намагається дістатися до непритомної дівчини, яка гойдається на воді.
Я раніше повідомлялося, у Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді.
Нагадаємо, ми писали, що в Індії блискавка вбила 11 людей, коли ті робили селфі.