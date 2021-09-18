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З'явилось відео порятунку українки в Іспанії, яка робила селфі та зірвалася в прірву

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Іспанія, Субота 18 вересня 2021 17:58
З'явилось відео порятунку українки в Іспанії, яка робила селфі та зірвалася в прірву Відео порятунку української туристки в Іспанії (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Іспанії в лікарні померла 26-річна українка, яка впала зі скелі, коли хотіла зробити селфі на популярній серед туристів пам'ятці "Балкон Середземномор'я" в іспанському місті Бенідорм.

Про це пише ТСН.

На відео видно, як рятувальник через хвилі намагається дістатися до непритомної дівчини, яка гойдається на воді.

Я раніше повідомлялося, у Львові дівчину вдарило струмом під час селфі на поїзді.

Нагадаємо, ми писали, що в Індії блискавка вбила 11 людей, коли ті робили селфі.

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