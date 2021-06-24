Появилось видео из салона самолета SkyUp во время разгерметизации: "это была жесть!"

Чрезвычайная ситуация на рейсе Киев - Батуми

По словам представителей SkyUp, их самолет, следовавший в Грузию, через 40 минут после вылета вынужден был вернуться в "Борисполь". Посадка прошла в обычном режиме в 12:30.

Все пассажиры были в безопасности, никто не пострадал. И уже в ближайшее время все отправятся в Батуми другим самолетом этой же авиакомпании.

"Мы заботимся о безопасности пассажиров, поэтому после возникновения внештатной ситуации на борту опытный экипаж согласно международным правилам вернулся в ближайший аэропорт. Мы понимаем, что эта ситуация создала неудобства для наших пассажиров. Мы обеспечим их питанием и напитками. Просим прощения и надеемся на понимание, ведь именно безопасность полета является нашим главным приоритетом. Уверяем, что все пассажиры полетят в Батуми максимально оперативно другим самолетом SkyUp", - говорится в сообщении на Facebook-странице компании.

Причины возвращения самолета сейчас выясняют технические специалисты.

Что говорят пассажиры?

А тем временем в комментариях к публикации пассажиры рейса PQ0421 делятся своими впечатлениями от пережитого.

Также предполагают, что причина "разворота" самолета - разгерметизация салона.

"Прекратила работать система кондиционирования воздуха. По салону распространился сильный запах гари. Пахло горелой изоляцией", - рассказал Виталий Редько.

"Это была жесть. Вот так это выглядело изнутри", - добавил он, показав также видео.

На кадрах видно, что всех пассажиров стюардессы попросили надеть кислородные маски.

"Все было хорошо, взлетели по плану и тут через 15 минут полета без предупреждения перед лицом выпадают кислородные маски. Очень страшно. Объявляют о возможной разгерметизации в самолете. Персонал молодцы, они без малейшего намека на панику спокойно делали свою работу и, самое главное, приостановили панику в самолете, всех успокоили и заверили, что нашей жизни ничего не угрожает", - рассказала Татьяна Круте.

Видео из салона SkyUp рейса Pq0421 Киев - Батуми

Добавим, что некоторые пассажиры отказались лететь в Батуми другим самолетом SkyUp.

"Мы с женой от повторного полета отказались, потому что вызывает сомнение техническое состояние самолетов SkyUp. Будем добиваться возврата денег за билеты. Если добровольно SkyUp не вернет деньги, тогда через суд будем взыскивать", - рассказал Редько.