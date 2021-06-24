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Самолет Киев - Батуми вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации на борту

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Киев, Четверг 24 июня 2021 14:36
Самолет Киев - Батуми вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации на борту Фото: на борту самолета SkyUp произошла нештатная ситуация (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Самолет Киев - Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" из-за нештатной ситуации на борту. Точную причину выяснят технические специалисты.

Об этом сообщила в Facebook компания SkyUp Airlines.

В компании отметили, что самолет, который выполнял рейс PQ0421 по маршруту Киев - Батуми, вернулся в аэропорт вылета, и посадка в 12:30 прошла в обычном режиме.

"Все пассажиры находятся в безопасности и в ближайшее время отправятся в Батуми другим самолетом. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты. Мы заботимся о безопасности пассажиров, после возникновения нештатной ситуации на борту опытный экипаж согласно международным правилам вернулся в ближайший аэропорт", - говорится в сообщении.

Также в компании пообещал отправить пассажиров в Батуми "максимально оперативно" другим самолетом SkyUp.

Напомним, ранее в Польше самолет Wizz Air, который летел из Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.

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SkyUp Самолет
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