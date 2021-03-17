Появилось видео роскошного дворца Медведчука и Марченко в оккупированном Крыму

Летом 2012 года Владимир Путин встречался с Виктором Януковичем в Крыму, после чего заехал погостить к кумовьям - Медведчуку, Марченко и крестнице Даше. Семейство Медведчуков радушно приняло тогда президента РФ, включив для него фонтан, который даже спел советскую песню - гимн родного для Путина Санкт-Петербурга.

В 2018-м году на генплане Ялты площадь, которой владеет опальный украинский политик была подписана, как "дворец Медведчука". Эта территория расположена между Симеизом и Алупкой.

Дворец Медведчука стоит и поныне. И не только стоит, а строится. С дрона видно, что на территории ведутся активные работы в двухэтажном здании, что за высоким забором. С квадрокоптера видно также несколько зданий, водные горки и пляж, бассейн, вертолетную площадку и большой парк.

Как выяснилось, еще до оккупации фирма, связанная с Медведчуком, оформила в собственность пирс, а также выкупила 1,2 га пляжа. Сейчас пляж оформлен отдельно от имения на 1,9 га, который Медведчук в декларации не указал.

Когда в 2020 в РФ расширили перечень территорий, на которых иностранцы и зарубежные компании не могут владеть землей, туда попал почти весь Крым. У Медведчука спросили, что он будет с этим делать. Он ответил, что со всеми вопросами разберется.

Журналисты подали запрос, чтобы выяснить, планируют ли Медведчук и Марченко получить российское гражданство, чтобы переоформить крымские владения. Ответ до сих пор не получен...

СМИ показали дворец Медведчука в Крыму (видео: Крым Реалии)