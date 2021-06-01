Появилось видео с Протасевичем на Донбассе: кадры развенчали все фейки

Ролик опровергает утверждения о том, якобы Протасевич участвовал в самих боевых действиях и воевал в составе батальона "Азов", что ранее рассказывал Александр Лукашенко после принудительной посадки самолета Ryanair для задержания оппозиционера на борту.

Основатель и первый командир батальона "Азов" Андрей Белецкий тогда же выступил с заявлением, что Протасевич не участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а работал там как журналист, и получил в зоне АТО ранение.

Видеосюжет "Громадського" от 23 марта 2015 года о боях в Широкино служит этому доказательством.

На кадрах виден Роман Протасевич, который получил легкое ранение, и ему оказывают помощь.

Роман Протасевич как военкор на Донбассе в зоне АТО - ему оказывают помощь после ранения 23 марта 2015 года (фото: скриншот)

"На видео видно, что в отличие от бойцов "Азова", Роман одет по гражданке. Присутствовал на позициях он в качестве репортера, а не военного. Это очень важная деталь", - подчеркивает Казанский.

Он обратил внимание, что фейк о том, якобы Протасевич с оружием в руках воевал в "Азове" за независимость Украины уже "несколько дней смакуют" российские и белорусские провластные СМИ, а боевики группировки "ЛНР" даже обратились к Минску с требованием выдать им Романа.

"Сейчас даже многие зарубежные СМИ подхватили ложь россиян о том, что Протасевич воевал. Следовательно, мог быть виновен в каких-то преступлениях. Но Протасевич был военкором. Его арест - это расправа над журналистом", - пишет Казанский.

Видео: Роман Протасевич в качестве журналиста был на Донбассе, где получил ранение