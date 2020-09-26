Появилось видео последних секунд полета Ан-26 перед катастрофой

Авиакатастрофа Ан-26 в Чугуеве (фото: 24tv.ua)

Опубликовано последнее видео самолета Ан-26 перед крушением в Чугуеве

Последние секунды полета военного самолета Ан-26, что потерпел крушение в Чугуеве 25 сентября, показали на видео. На кадрах видно, как борт резко ушел вправо, после чего прогремел взрыв.

Кадры прервавшегося полета разместил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Видео снято издалека на одну из камер, установленных на высотном здании в Чугуеве.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины!" - написал Геращенко.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины ! Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

Последний полет Ан-26 в Чугуеве (видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Замминистра также показал фото погибших

Фото погибших под Харковом курсантов (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, что авиакатастрофа в Чугуеве Харьковской области случилась вечером, 25 сентября. Военный самолет Ан-26 с 27 людьми на борту потерпел крушение. 25 из них погибли на месте, один - умер в больнице на следующий день, еще одному оказывают помощь. Большинство из погибших - курсанты 3 и 4 года обучения Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Позже выяснилось, что самолет с 20 курсантами на борту совершал плановый тренировочный полет. В 20:38 командир сообщил о падении оборотов левого двигателя, диспетчер дал команду продолжить полет и заходить на посадку, в 20:45 произошло столкновение самолета с поверхностью земли.