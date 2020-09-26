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Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии

Чугуев, Суббота 26 сентября 2020 12:53
Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии
Фото: место крушения АН-26 под Харьковом (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Катастрофа АН-26 в Чугуеве (Харьковская область) произошла вечером 25 сентября. На данный момент рассматривается четыре версии трагедии, окончательные причины будут установлены после изучения "черных ящиков".

Что известно о ходе расследования на данный момент - в материале РБК-Украина.

АН-26 совершал плановый тренировочный полет

В ходе заседания Кабмина глава правительственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский рассказал об обстоятельствах катастрофы. По его словам, самолет АН-26 совершал плановый тренировочный полет, на борту было 20 курсантов. Во время выполнения полета в 20:38 командир сообщил о падении оборотов левого двигателя, диспетчер дал команду продолжить полет и заходить на посадку, в 20:45 произошло столкновение самолета с поверхностью земли.

ГБР назвало версии катастрофы АН-26 в Чугуеве

Для установления причин аварии создана спецкомиссия, в которую, в частности, вошли судмедэксперты, представители "Украэроруха", ГП "Антонов", Минобороны, ГБР и Генпрокуратуры. На данный момент проверяются 4 версии:

  • техническая неисправность,
  • ненадлежащее исполнения служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техобслуживание самолета.

Таран назвал возможную причину катастрофы АН-26 в Чугуеве

Минстр обороны Андрей Таран на брифинге сообщил, что согласно предварительным данным, есть вероятность, что самолет зацепился крылом за землю.

Кроме того, по данным специалистов, во время полета отказал один из датчиков в левом двигателе.

Ранее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер также заявлял, что пилот сообщал о проблемах с левым двигателем.

Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что произошло

Вечером 25 сентября при заходе на посадку потерпел крушение военный самолет АН-26 с курсантами на борту. В результате аварии погибли 26 человек, большинство - курсанты, выжил один человек.

По факту нарушения правил полета (ст. 416 УК Украины) открыто уголовное производство, дело расследует Госбюро расследований. Кроме того, на месте работает правительственная комиссия.

Указом президента Владимира Зеленского 26 сентября объявлен днем траура в Украине.

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