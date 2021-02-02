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Появилось видео с мужчиной, который силой пытался прорваться в Раду

Киев, Вторник 02 февраля 2021 12:22
Появилось видео с мужчиной, который силой пытался прорваться в Раду
В Раду пытался прорваться мужчина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Верховную Раду во вторник, 2 февраля, пытался прорваться неизвестный мужчина, но его быстро повязала охрана. У него не было пропуска, и он хотел попасть силой в здание Парламента.

В сети появились видео с инцидентом, а информацию о происшествии подтвердили в комментарии РБК-Украина

"Такой факт был. Его задержали", - подтвердили в пресс-службе Управления госохраны нашему изданию.

На вопрос прокомментировать обстоятельства и причину задержания в УДО попросили обратиться с запросом.

В настоящее время известно, что мужчину задержали правоохранители.

Появилось видео с мужчиной, который силой пытался прорваться в Раду

В Верховную Раду пытался прорваться неизвестный мужчина (видео и фото: strana.ua)

Напомним, что сегодня, 2 февраля, Верховная Рада вернулась к работе после перерыва. Спикер парламента Дмитрий Разумков начал пятую сессию, на которой зарегистрировалось 219 нардепов.

В зале присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, члены Кабмина, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви, главы дипломатических представительств иностранных государств и так далее.

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