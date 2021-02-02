З'явилося відео з чоловіком, який силоміць намагався прорватися в Раду

У Раду намагався прорватися чоловік (колаж: РБК-Україна)

У Верховну Раду у вівторок, 2 лютого, намагався прорватися невідомий чоловік, але його швидко пов'язала охорона. У нього не було пропуску, і він хотів потрапити силою в будівлю Парламенту.

У мережі з'явились відео з інцидентом, а інформацію про подію підтвердили у коментарі РБК-Україна

"Такий факт був. Його затримали", - підтвердили в преслужбі Управління держохорони нашому виданню.

На питання прокоментувати обставини і причину затримання в УДО попросили звернутися із запитом.

Наразі відомо, що чоловіка затримали правоохоронці.

У Верховну Раду намагався прорватися невідомий чоловік (відео і фото: strana.ua)

Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, Верховна Рада повернулася до роботи після перерви. Спікер парламенту Дмитро Разумков почав п'яту сесію, на якій зареєструвалося 219 нардепів.

У залі були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, члени Кабміну, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки, глави дипломатичних представництв іноземних держав і так далі.