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Появилось видео "горячего" выступления Саакашвили перед "Слугами народа"

STYLERПерсоны    24.04.2020 - 17:41
Появилось видео "горячего" выступления Саакашвили перед "Слугами народа"
Михаил Саакашвили (фото: РБК-Украина)

Михаил Саакашвили хочет вернутся в украинскую власть

Михаил Саакашвили претендует занять высокую должность в нынешнем правительстве. Сегодня, 24 апреля, на заседании фракции "Слуга народа" в КВЦ "Парковый" состоялась встреча нардепов с экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА. Появилось видео эмоционального выступления претендента на должность вице-премьер-министра Украины.

Отметим, что сам Саакашвили надеется, что Рада проголосует за его назначение уже 30 апреля, но у СН голосов "За" такую ротацию пока не хватает, и переговоры продолжаются.

На видео заметно, что Саакашвили не изменил своей эмоциональной манере выступления перед публикой. Судя по отрывку, он отвечал кому-то на вопрос, активно используя при этом жестикуляцию.

Саакашвили выступил перед "Слугами народа" (видео: Страна)

Говоря о своей программе, с которой он идет к "Слуге народа", Саакашвили заявил, "сейчас нужно все делать с точностью наоборот, потому что если делать, как всегда, то это закончиться плачевно". При этом он добавил, что все свои "неординарные меры" будет принимать в рамках программы президента Зеленского.

Тем временем в Грузии уже пригрозили отозвать своего посла из Киева, если Саакашвили все же займет должность вице-премьера Украины по вопросам реформ.

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