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З'явилося відео "гарячого" виступу Саакашвілі перед "Слугами народу"

STYLERПерсони    24.04.2020 - 17:41
З'явилося відео "гарячого" виступу Саакашвілі перед "Слугами народу"
Міхеіл Саакашвілі (фото: РБК-Україна)

Міхеіл Саакашвілі хоче повернуться в українську владу

Михеіл Саакашвілі претендує зайняти високу посаду в нинішньому уряді. Сьогодні, 24 квітня, на засіданні фракції "Слуга народу" в КВЦ "Парковий" відбулася зустріч нардепів з експрезидентом Грузії й ексголовою Одеської ОДА. З'явилося відео емоційного виступу претендента на посаду віцепрем'єр-міністра України.

Відзначимо, що сам Саакашвілі сподівається, що Рада проголосує за його призначення вже 30 квітня, але у СН голосів "За" таку ротацію поки не вистачає, однак переговори тривають.

На відео помітно, що Саакашвілі не зрадив своїй емоційній манері виступу перед публікою. Судячи по уривку, він відповідав комусь на питання, активно використовуючи при цьому жестикуляцію.

Саакашвілі виступив перед "Слугами народу" (відео: Страна)

Говорячи про свою програму, з якою він йде до "Слуги народу", Саакашвілі заявив, "зараз потрібно все робити з точністю до навпаки, тому що якщо робити, як завжди, то це закінчитися плачевно". При цьому він додав, що всі свої "неординарні заходи" буде приймати в рамках програми президента Зеленського.

Тим часом у Грузії вже пригрозили відкликати свого посла з Києва, якщо Саакашвілі все ж обійме посаду віцепрем'єра з питань реформ.

Раніше ми писали, що Анатолія Шарія викрили у нахабному обмані своїх підписників і жорстко зганьбили.

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