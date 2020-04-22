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Саакашвили могут назначить вице-премьером: что известно

STYLERПерсоны    22.04.2020 - 13:46
Саакашвили могут назначить вице-премьером: что известно
Михаил Саакашвили (фото: РБК-Украина)

Михаил Саакашвили может занять высокую должность в Кабмине

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером по реформам в Украине. Стало известно, что кандидатуру экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации будут рассматривать на заседании фракции "Слуга народа", которое состоится в четверг, 23 апреля. От кого исходит такая инициатива и может ли назначение стать правдой - в материале Styler.

Так, накануне внеочередного заседания Верховной Рады Украины, что состоится в пятницу, 24 апреля, во время совещания фракция "СН" рассмотрит кандидатуру Саакашвили, пишет журналист Соня Кошкина в Telegram.

"Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", - сказал источник.

Сообщается также, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой, документы уже готовятся. Но президентского представления на его назначение в Верховную Раду пока не поступало.

Сам Саакашвили пока не комментирует слухи, его телефон и вовсе отключен.

Напомним, что в правительстве Дениса Шмыгаля три вице-премьера: Вадим Пристайко (по вопросам европейской и евроатлантической интеграции), Алексей Резников (министр по реинтеграции оккупированных территорий), Михаил Федоров (министр по вопросам цифровой трансформации).

Ранее мы писали, что Михаил Саакашвили отметил новоселье в Одессе, к нему в гости пришел Олег Сенцов.

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