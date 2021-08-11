Появилось яркое видео из аэропорта Киева: путь пассажира с необычного ракурса

На нем можно увидеть, как дрон вначале летит на привокзальной площади, а потом влетает в терминал, пролетает через зал регистрации, контроль на авиационную безопасность и паспортный контроль.

В аэропорте отметили, что полет беспилотного летательного аппарата был согласован с администрацией. Поэтому самостоятельно подобное видео снимать запрещено.

Тем более, что в районах аэропортов запрещено использовать дроны, поскольку они могут столкнуться с самолетами, что может привести к серьезным последствиям.

Аэропорт "Киев" (Жуляны) показал необычное видео