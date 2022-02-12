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Появилось курьезное видео, как "стальной" Кличко пытался пройти через металлодетектор

Автор: Владимир Костырин

Виталий Кличко стал героем нового курьезного видео, когда предпринимал попытки пройти через рамки металлоискателя, который постоянно "находил" у киевского градоначальника металлические предметы, хотя мэр столицы и выкладывал содержимое карманов в корзинку для вещей.

Случай попал на камеру журналистов "Редпоста", после чего ролик опубликовали на YouTube-канале издания.

Это произошло в Харькове в холле спорткомплекса "Локомотив", куда Кличко прибыл для участия в заседании Конгресса местных и региональных властей. Само мероприятие прошло 11 февраля.

На видео показано, что мэр Киева и глава КГГА стоит перед металлодетектором и достает имеющиеся при себе предметы, общается с сотрудником службы охраны конгресса, шутит о причине постоянных сигналов устройства, который упорно не хочет пропускать визитера, сигнализируя о наличии чего-то металлического.

"Потому что у меня стальные мышцы, стальное сердце и стальные кулаки... буду звенеть!" - с улыбкой объясняет Кличко секьюрити, который интересуется - может, еще что-то металлическое таки осталось.

После этого столичный мэр снова проверяет карманы в куртке, опять переступает через "порог" металлоискателя... но тот снова стал пищать.

Видео: Виталия Кличко в Харькове не пропускал металлодетектор на конгресс

Пользователи сети с юмором комментируют ситуацию и в шутку называют бывшего чемпиона мира по боксу, мэра Киева "железным человеком"

  • Пан Кличко, как всегда, - на высоте! Достойный ответ мэра украинской столицы! Респект.
  • Кличко - супер - наш герой железный человек
  • Dr. Ironfist

Отметим, что Виталий Кличко не раз становился "творцом" мэмов после оригинальных высказываний, при этом сам мэр столицы относится к забавным ситуациям с юмором и здоровой самоиронией, и даже выпустил подарочную книгу-сборник со своими "крылатыми фразами".

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Виталий КличкоХарьков