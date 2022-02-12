З'явилося курйозне відео, як "сталевий" Кличко намагався пройти через металодетектор

Це сталося в Харкові в холі спорткомплексу "Локомотив", куди Кличко прибув для участі в засіданні Конгресу місцевої і регіональної влади. Сам захід пройшов 11 лютого.

На відео показано, що мер Києва і голова КМДА стоїть перед металодетектором і дістає наявні при собі предмети, спілкується зі співробітником служби охорони конгресу, жартує про причини постійних сигналів пристрою, який вперто не хоче пропускати візитера, сигналізуючи про наявність чогось металевого.

"Тому що у мене сталеві м'язи, сталеве серце і сталеві кулаки... буду дзвеніти!" - з посмішкою пояснює Кличко сек'юріті, який цікавиться - може, ще щось металеве таки залишилося.

Після цього столичний мер знову перевіряє кишені в куртці, вчергове переступає через "поріг" металошукача... проте той знову став пищати.

Відео: Віталія Кличка в Харкові не пропускав металодетектор на конгрес

Користувачі мережі з гумором коментують ситуацію і жартома називають колишнього чемпіона світу з боксу, мера Києва "залізною людиною"