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З'явилося курйозне відео, як "сталевий" Кличко намагався пройти через металодетектор

Автор: Володимир Костирін

Віталій Кличко став героєм нового курйозного відео, коли робив спроби пройти через рамки металошукача, який постійно "знаходив" у київського градоначальника металеві предмети, хоча мер столиці й викладав вміст кишень в кошик для речей.

Випадок потрапив на камеру журналістів "Редпосту", після чого ролик опублікували на YouTube-каналі видання.

Це сталося в Харкові в холі спорткомплексу "Локомотив", куди Кличко прибув для участі в засіданні Конгресу місцевої і регіональної влади. Сам захід пройшов 11 лютого.

На відео показано, що мер Києва і голова КМДА стоїть перед металодетектором і дістає наявні при собі предмети, спілкується зі співробітником служби охорони конгресу, жартує про причини постійних сигналів пристрою, який вперто не хоче пропускати візитера, сигналізуючи про наявність чогось металевого.

"Тому що у мене сталеві м'язи, сталеве серце і сталеві кулаки... буду дзвеніти!" - з посмішкою пояснює Кличко сек'юріті, який цікавиться - може, ще щось металеве таки залишилося.

Після цього столичний мер знову перевіряє кишені в куртці, вчергове переступає через "поріг" металошукача... проте той знову став пищати.

Відео: Віталія Кличка в Харкові не пропускав металодетектор на конгрес

Користувачі мережі з гумором коментують ситуацію і жартома називають колишнього чемпіона світу з боксу, мера Києва "залізною людиною"

  • Пан Кличко, як завжди, - на висоті! Гідна відповідь мера української столиці! Респект.
  • Кличко - супер - наш герой залізна людина
  • Dr. Ironfist

Зазначимо, що Віталій Кличко не раз ставав "творцем" мемів після оригінальних висловлювань, при цьому сам мер столиці ставиться до кумедних ситуацій з гумором і здоровою самоіронією, і навіть випустив подарункову книгу-збірник зі своїми "крилатими фразами".

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Віталий КличкоХарків